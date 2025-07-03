ومنذ عقود تستخدم عصابات المخدرات في كولومبيا، أكبر منتج للكوكايين في العالم، غواصات لتهريب هذا المخدّر إلى الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها المرة الأولى التي تُعلن فيها السلطات ضبط غواصة مُسيّرة عن بُعد أي لا تحتاج لمن يقودها.

وقالت البحرية الكولومبية إن الغواصة المسيّرة لم تكن عندما ضبطت على ساحل البحر الكاريبي، في المياه القريبة من مدينة سانتا مارتا الشمالية، محمّلة بالكوكايين، مرجحة بالتالي أن تكون هذه إحدى رحلاتها التجريبية.

وقال قائد البحرية الأدميرال خوان ريكاردو روزو خلال مؤتمر صحافي إن الغواصة تُشغّلها "شبكات إجرامية" ومُجهّزة بتقنية مصممة "للتهرب من الرادار".

وأضاف أن ضبط هذه الغواصة يظهر استخدام العصابات "أنظمة أكثر تطورا" مما يشكل "تحديا متزايدا للأمن البحري الدولي".

وأظهرت صور نشرتها البحرية الكولومبية مركبا رمادي اللون شبيها بغواصة وقد ثبّت على مقدمته هوائي قمر اصطناعي.

وأكدت متحدثة باسم البحرية لوكالة فرانس برس أن الهوائي تابع لستارلينك، الشركة التي تُزوّد الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية والمملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وكانت البحرية الكولومبية قد أعلنت في نوفمبر أن غواصات مملوءة بالكوكايين تعبر المحيط الهادئ بأسره، من كولومبيا وصولا حتى إلى أستراليا.