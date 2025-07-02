وأوضح وزير الداخلية توني بيرك أن ويست كان يسافر طوال أعوام إلى استراليا، حيث مسقط رأس زوجته بيانكا سينسوري.

وأضاف بيرك أن أغنية "هاي هتلر" التي صدرت في مايو الماضي تروج للنازية.

وذكر بيرك لهيئة البث الأسترالية: "يزور ويست أستراليا منذ فترة طويلة. فهو لديه أسرة هنا. ولقد أدلى بالكثير من التعليقات المسيئة التي أعاد مسؤولو مكتبي النظر فيها بعد صدور أغنية (هاي هتلر) ولم تعد لديه تأشيرة دخول صالحة لأستراليا".

وصدرت الأغنية بعد أشهر قليلة من نشر ويست سلسلة من المنشورات المعادية للسامية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي وتضمنت تعليقات مثل "أحب هتلر" و"أنا نازي".

وقال بيرك إنه بينما لم تؤثر التعليقات المزعجة السابقة الصادرة عن ويست على وضع تأشيرته، فإن المسؤولين "بحثوا في الأمر مرة أخرى" بعد إصدار الأغنية.

وذكر لمحطة (إيه.بي.سي) المحلية: "كانت تأشيرة ذات مستوى أدنى ومع ذلك نظر المسؤولون في القانون وقالوا إذا ما سيكون لديك أغنية وتروج لهذا النوع من النازية، فلسنا بحاجة إلى هذا في أستراليا".

وأضاف "لدينا ما يكفي من المشاكل في هذا البلد بالفعل من دون تعمد استيراد التعصب".