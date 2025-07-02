ووفقا لمصادر مقربة ومنشورات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض عامر لأزمة صحية طارئة نقل على إثرها إلى المستشفى، لكن محاولات إنقاذه لم تنجح ليفارق الحياة بعد فترة وجيزة.

وقبل ساعات من وفاته، نشر عامر على صفحته الرسمية بفيسبوك اعتذاره عن عدم المشاركة في أي أعمال فنية قريبا بسبب ظروفه الصحية، دون تفاصيل محددة.

وبعد ساعتين فقط من منشوره، أعلن المطرب رضا البحراوي خبر الوفاة رسميا عبر "إنستغرام"، ما زاد من صدمة المتابعين، خاصة أن الفنان لم يكن معروفا بإصابته بأمراض مزمنة.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة للتعبير عن الحزن، حيث نعاه محبوه وزملاؤه بكلمات مؤثرة.