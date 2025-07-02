ويحكي المسلسل قصة متسابقين يعانون من ضائقة مالية، يشاركون في سلسلة ألعاب قاتلة من أجل فرصة للفوز بمبلغ مالي ضخم.

وسجل المسلسل 60.1 مليون مشاهدة خلال الفترة من 23 إلى 29 يونيو.

وتصدر المسلسل قائمة الأعمال في 93 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

وفاق عدد مشاهداته بعشر مرات المسلسل غير الناطق بالإنجليزية صاحب المركز الثاني، وهو المسلسل الإسباني "أوليمبو"، الذي تدور أحداثه حول حياة مجموعة من الرياضيين الشباب أصحاب الأداء العالي، حيث حقق 6.9 مليون مشاهدة فقط خلال الأسبوع نفسه.

وحتى أكثر الأعمال الناطقة بالإنجليزية مشاهدة – وهو مسلسل "ذا ووتر فرونت" الذي يتناول قصة عائلة صيد بارزة في ولاية كارولينا الشمالية، لم يقترب من النجاح الساحق للمسلسل الكوري، إذ حقق 11.6 مليون مشاهدة فقط خلال الأسبوع الماضي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن المسلسل الكوري أصدر حلقاته الست الأخيرة، الجمعة، ليختتم بذلك واحدة من أنجح السلاسل التي حققت انتشارا عالميا واسعا.