وأوضح قنطوش في بيان تناقلته وسائل إعلام مصرية، أن شيرين "تتعرض لحملة ممنهجة معروف من ورائها، لتدمير أي نجاح تقوم به".

وتابع أن الفنانة شيرين "تشكر كل من ساندها ووقف بجانبها وأن هناك بعض الآراء المدفوعة من خلال حملات ممنهجة".

وأكد قنطوش في هذا الإطار أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك".

وكان حفل اختتام مهرجان "موازين"، الذي أحيته الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد شهد جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بين انتقادات حادة من بعض الحاضرين للحفل، ورسائل دعم من جمهورها ومحبيها.

وقد فوجئ عدد كبير من الحضور، الذين انتظروا عودة شيرين إلى منصة موازين بعد غياب دام 9 سنوات، اعتماد شيرين على تقنية "البلاي باك" في أدائها أغنية "حبيبي نساي" و"ميدلي" لأغاني آخرى خلال افتتاح الحفل.

لكن شيرين سرعان ما عادت لتغني بصوتها الحي، مقدمة مجموعة من أشهر أغانيها، ما أعاد التفاعل إلى صفوف الجمهور الذي احتشد بأعداد غفيرة في منصة النهضة بالرباط.