وحلّل العلماء حمضاً نووياً من رفات نحو 400 شخص، وتبيّن أن الروابط العائلية كانت تدور حول الأم، وأن الفتيات بقين في منازل أمهاتهن، بينما غادر الذكور بعد الزواج.

كشفت الدراسة أن النساء تم دفنهن مع متعلقات جنائزية أكثر بخمس مرات من الرجال، في إشارة إلى مكانتهن الاجتماعية العالية.

لطالما أثارت تماثيل النساء القوية في تشاتالهويوك تفسيرات رمزية، لكن التحليل الجيني الجديد يدعم فكرة أن النساء كنّ فعلياً في مركز السلطة، لا مجرد رموز.

وأظهرت دراسات مشابهة في بريطانيا أن مجتمعات العصر الحديدي كانت أيضاً أمومية، ما يشير إلى أن هذا النموذج الاجتماعي كان أكثر انتشاراً مما كان يُعتقد.