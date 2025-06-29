ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جرّاء الزلزال الذي أفاد المرصد الأميركي أنه وقع قرابة الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وحدد مركزه على بعد نحو 60 كيلومترا شمال شرق مدينة برخان في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وتقع باكستان بمحاذاة حدود نقطة التقاء الصفيحة التكتونية الهندية بالصفيحة الأوراسية، ما يجعلها عرضة للزلازل.

وعام 2015، أدى زلزال بقوة 7.5 درجة ضرب باكستان وأفغانستان إلى مصرع نحو 400 شخص، وقد أعاقت التضاريس الوعرة للبلاد جهود الإغاثة.

كما تعرضت باكستان لزلزال بقوة 7.6 درجة عام 2005 أسفر عن مقتل أكثر من 73 ألف شخص وتشريد نحو 3.5 مليون، معظمهم في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من كشمير.

وشهد إقليم بلوشستان، أكبر أقاليم باكستان، زلزالا عام 2021 أدى إلى مقتل 20 شخصا، حيث تسببت الانهيارات الأرضية في عرقلة عمليات الإنقاذ في منطقة هارناي الجبلية النائية.