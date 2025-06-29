وقال موقع "اليوم السابع" إن أجهزة الأمن في محافظة المنيا، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب مركب صيد صغير بنهر النيل بالقرب من قرية أبو عزيز بمركز مطاي.

وأسفر الحادث عن غرق 4 أشخاص من بينهم ثلاث فتيات وشاب.

ووفقما ذكر موقع "مصراوي" فقد توجهت أجهزة الإسعاف والجهات الأمنية لموقع الحادث، كما تم الدفع بفريق إنقاذ نهري.

وأشار "مصراوي" إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحمولة الزائدة هي سبب انقلاب المركب في النيل.