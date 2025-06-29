وتبادل بيزوس (61 عاما) وسانشيز (55 عاما) خاتميهما مساء الجمعة في جزيرة سان جورجيو الصغيرة، التي تفصل المياه بينها وبين ساحة سان مارك، بمصاحبة المغني ماتيو بوتشيلي.

وكانت الملكة رانيا وإيفانكا ترامب وبيل غيتس وليوناردو دي كابريو وأورلاندو بلوم وتوم برادي وأوبرا وينفري وكريس جينر وكيم وكلوي كارداشيان وغاريد كوشنر من الشخصيات البارزة التي حضرت الحفل.

وفي ختام احتفالات على مدى ثلاثة أيام، حضرها ما يتراوح بين 200 و250 ضيفا تقدر تكلفتها بنحو 50 مليون دولار، يقام مساء السبت حفل الزفاف الرئيسي في إحدى قاعات "أرسينالي" المتوقع أن تحييه ليدي غاغا وإلتون جون.

و"أرسينالي" هو حوض بناء سفن كبير من العصور الوسطى جرى تحويله إلى قاعات للاحتفالات والفعاليات الفنية بمنطقة كاستيلو الشرقية.

واحتج حوالي ألف شخص على هذا الحدث يوم السبت، وهم مجموعات من النشطاء والسكان الذين اعترضوا على حفل الزفاف وعلى رؤية البندقية وهي تُقدم هدية للأثرياء.

وقال مسؤول كبير في مجلس المدينة لرويترز إن الزواج لا يخضع لأي وضع قانوني بموجب القانون الإيطالي، مما يشير إلى أن بيزوس وسانشيز تزوجا بالفعل قانونيا في الولايات المتحدة لتفادي البيروقراطية المرتبطة بالزواج الإيطالي.