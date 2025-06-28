وظهر الدب الأسود صباح الخميس في مطار ياماغاتا في شمال اليابان، ما استدعى إغلاق المدرج فورا.

وتسببت هذه المشاهدة الأولى في تأخير أربع رحلات جوية لمدة ناهزت الساعة، قبل أن يظهر الحيوان مجددا عند الظهر تقريبا، وهذه المرة "راكضا" على المدرج.

وحاول موظفو المطار إبعاده بسيارة، ولكن مع استمرار تجول الدب في المطار، أُغلق المدرج مجددا.

وقال المسؤول في مطار ياماغاتا أكيرا ناغاي لوكالة فرانس برس: "في ظل هذه الظروف، كان من المستحيل استقبال الطائرات".

وأدى الإغلاق الثاني بسبب تواجد الدب في المطار إلى إلغاء 12 رحلة جوية.

وجرى إرسال صيادين لنصب فخ، بينما حاصرت الشرطة المطار لمنع الدب من الهرب.

وقد بلغت مواجهات البشر مع الدببة مستوى قياسيا في اليابان، حيث هوجم 219 شخصا وقُتل ستة أشخاص خلال الاثني عشر شهرا التي سبقت أبريل 2024.

وفي الشهر الماضي، أدى وجود دب إلى اختصار بطولة غولف نسائية في وسط البلاد، بعدما تحدث المنظمون عن مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويعتقد العلماء أن تغير المناخ الذي يؤثر على مصادر الغذاء ودورات السبات، بالإضافة إلى تناقص أعداد الدببة المرتبط بشيخوخة المجتمع، يدفع الدببة إلى التوغل بشكل متكرر في المناطق المأهولة بالسكان.