وأوضحت المصادر أن القتلى هم 18 فتاة وسائق، وجار التحقيق في الواقعة.

وأسفر الحادث عن تحطم السيارتين بالكامل، ونقلت الجثث والمصابين إلى مستشفى أشمون العام، حيث جرى رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وبحسب التحريات الأولية، فإن الحادث وقع نتيجة تصادم مباشر بين سيارة نقل ثقيل وحافلة صغيرة (ميكروباص) يقل ركابا، بسبب السرعة الزائدة، على ما أفادت أسوشيتد برس.

وباشرت النيابة العامة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت جهات التحقيق في الاستماع إلى أقوال شهود العيان والناجين من الحادث.