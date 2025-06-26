وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد بدأ فريق عمل من مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة بتفكيك الكسوة القديمة وتركيب الجديدة، ثم تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها.

وقد جرى تركيب الكسوة الجديدة التي يبلغ وزنها 1415 كيلوجراما، وارتفاعها 14 مترا، والمكونة من 4 جوانب مفرقة وستارة الباب.

وتستهلك الكسوة نحو 825 كيلوغراما من الحرير الخام الذي صبغ داخل المجمع باللون الأسود، و120 كيلوغراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و(60) كيلوغراما من أسلاك الفضة الخالصة و410 كيلوغرامات من القطن الخام.

وتشتمل الكسوة على 47 طاقة من الحرير الأسود المنقوش تغطي كامل الكعبة يثبت عليها 16 قطعة من الحزام المثبت أعلى الكسوة، و7 قطع من الزخارف تحت الحزام، و 5 قطع لستارة باب الكعبة، و17 من القناديل بالإضافة إلى اثنين من الزخارف الجانبية واثنين من الكينارات، و4 صمديات وقطعة واحدة تمثل زخرفة الميزاب.