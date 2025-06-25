وكشفت الحساب الرسمي لمحرم أن من المقرر تشييع جثمان الراحل من مسجد الشرطة بالشيخ زايد على أن يتم تلقي العزاء في المقابر.

وكتب حساب عماد محرم على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى المنتج الكبير الأستاذ عماد محرم، العزاة والصلاة فى مسجد الشرطة الشيخ زايد، والعزاء على المقابر".

وكانت بداية مسيرته الفنية في فترة السبعينيات من القرن الماضي، وتميز بأدوار الشر، وتنوعت أعماله الفنية بين السينما والتليفزيون وقدم مجموعة أعمال فنية متنوعة ورغم أنه لم يقم بدور بطولة مطلقة.

شارك عماد محرم في العديد في الأفلام منها "رحلة لذيذة"، حيث تنوعت بعدها أعماله ومن أبرزها "العفاريت"، "الباطنية"، "أقوى الرجال"، كما تعاون مع عدد كبير من النجوم، مثل عادل إمام، محمود عبد العزيز، عمرو دياب وغيرهم.