ويجمع هؤلاء العمال النفايات من المنازل والمصانع والمكاتب، ثم يبيعونها لمحطات إعادة التدوير المحلية.

ونظمت المظاهرة التي شارك فيها نحو 100 شخص، من قبل 14 جمعية لجامعي النفايات في بوغوتا، وهي مدينة يعمل فيها حوالي 20 ألف جامع نفايات لساعات طويلة في جمع مواد مثل الزجاجات البلاستيكية والخردة المعدنية وعلب الكرتون.

وقالت رئيسة الرابطة الوطنية لجامعي النفايات في كولومبيا نورا باديلا: "نريد من المصانع أن تدفع لنا سعرا عادلا مقابل المواد التي نجمعها. على الكولومبيين وحكومتهم أن يدركوا أنه من دون عملنا ستكتظ مدافن النفايات".

ويعمل معظم جامعي النفايات في كولومبيا بشكل مستقل، حيث يجرون عربات ثقيلة ويجمعون المواد القابلة لإعادة التدوير التي لا تجمعها شاحنات القمامة المحلية.

وهذه الشاحنات، التي تديرها شركات متعاقدة أو البلديات، تركز على جمع النفايات العضوية وغير القابلة لإعادة التدوير.

ويعتمد دخل جامعي النفايات بشكل كبير على كمية الكيلوغرامات من البلاستيك أو الكرتون أو المعادن التي يمكنهم بيعها يوميا للمستودعات أو الجمعيات المحلية، التي تبيعها بدورها لمحطات إعادة التدوير.

يذكر أن دستور كولومبيا يمنح الحماية لجامعي النفايات، الذين ينحدر معظمهم من خلفيات فقيرة، وينص على منحهم أولوية على الشركات الكبيرة في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، كما تلزم القوانين البلديات في المدن الكبرى بدفع رسوم شهرية لجمعيات جامعي النفايات، تعتمد على كمية النفايات التي يجمعونها.

لكن رغم ذلك، فإن أسعار المواد القابلة لإعادة التدوير غير مستقرة، كما يواجه جامعو النفايات تنافسا متزايدا من المهاجرين الفنزويليين الذين يعملون في نفس المجال في مدن مثل بوغوتا وميديلين.

ويقدر أن معظم جامعي النفايات في كولومبيا يحققون دخلا أقل من الحد الأدنى للأجور في البلاد، الذي يبلغ 350 دولارا شهريا.