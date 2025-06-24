وبناء على توصية السلطات هناك، تم نقل حفل الزفاف الختامي الكبير المقرر، السبت المقبل، إلى موقع آخر.

وبالإضافة إلى ذلك، بات من المستبعد أن يصل يخت الملياردير الأميركي الضخم "كورو" إلى المدينة، كما كان مقررا في الأساس.

ومن المتوقع أن يحضر نحو 200 ضيف حفل زفاف بيزوس، البالغ من العمر 61 عاما، وسانشيز، التي تصغره بـ6 سنوات، في مدينة البندقية، ومن بينهم عدد كبير من المشاهير في عالمي الفن والأعمال.

كما تقرر أن تستمر الاحتفالات بالزفاف على مدار أسبوع.

ونتيجة الحرب بين إسرائيل وإيران، جرى الآن تشديد الإجراءات الأمنية بشكل كبير في البندقية، كما هو الحال في عدة مدن أخرى بإيطاليا.