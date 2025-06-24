وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر 2022 عن عمر ناهز 96 عاما بعد أكثر من سبعة عقود على العرش.

اختير سانت جيمس بارك، وهو في الجهة المقابلة لقصر بكنغهام، باعتباره أفضل موقع لهذا الغرض، وتشير الخطة التي أعلنت، الثلاثاء، إلى أنه من المقرر إعادة تشكيل المتنزه بإنشاء منطقتين جديدتين للحدائق وبوابتين جديدتين.

واختارت اللجنة الخطط التي أعدتها شركة فوستر بارتنرز التي يرأسها نورمان فوستر، وهو أحد أكثر المهندسين المعماريين تأثيرا في بريطانيا.

وجمعت فوستر (90 عاما) معرفة شخصية بإليزابيث بعد أن منحته وسام الاستحقاق لخدماته بمجال الهندسة المعمارية في 1997، وقال إن فكرته كانت استخدام الموقع لسرد تراثها وقصة حياتها الاستثنائية.

وقال فوستر إنه سيتم الانتهاء من التصميم بحلول أبريل 2026، ويمكن أن يكتمل النصب التذكاري بعد ذلك بعام أو عامين.