وأظهر مقطع مصور أعمدة من الدخان تنبعث من المنطاد الذي شبت فيه النيران، فيما تهاوى نحو الأرض.

وذكرت إدارة إطفاء سانتا كاتارينا أن 13 شخصا نجوا وتم نقلهم إلى المستشفيات، مضيفة أن 21 شخصا كانوا على متن المنطاد ومن بينهم قائد المنطاد.

والأحد الماضي، سقط منطاد في ولاية ساو باولو، مما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 11 شخصا آخرين، وفقا لما أفادت به بوابة "جي 1" الإخبارية.