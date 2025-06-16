المتحف نشر المشاهد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وكتب: "كابوس كل متحف تحقق، حتى في بالاتزو مافي".

وظهر في المقطع السائح وهو ينتظر خروج رجال الأمن، قبل أن يجلس على الكرسي الهش لالتقاط صورة، مما تسبب بتحطمه.

ووصف المتحف العمل المتضرر، وهو كرسي فني بعنوان "فان غوخ" للفنان نيكولا بولا، بأنه "قطعة شديدة الهشاشة ومغطاة بمئات بلورات كرستال شركة سفاروفسكي".

وبحسب إدارة المتحف، فقد استغرق الأمر أياما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان ترميم القطعة الفريدة، لكن بفضل جهود فريق الترميم وقسم الأمن والشرطة، تم إنقاذ العمل الفني بنجاح.

وختم المتحف بالقول: "تقديرنا العميق لكل من ساهم في إعادة الحياة لهذا العمل الفني".

ليس من الواضح كم بلغت تكلفة إصلاح العمل الفني. كما أنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم تحديد هوية الجاني أو ما إذا كان سيواجه أي عواقب.