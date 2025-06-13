بذلك لم يعد أمام الزوار سوى بضعة أيام لمشاهدة القناع في المتحف المصري وسط القاهرة، قبل نقله إلى المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه رسميا في الثالث من يوليو.

وقال المتحدث باسم المتحف الكبير علي عبد الحليم: "ليست هناك سوى 26 قطعة من مجموعة توت عنخ آمون هنا في (متحف ميدان) التحرير، من بينها القناع الذهبي والتابوتان".

وتابع المتحدث لوكالة "فرانس برس": "القطع كلها ستنقل قريبا"، من دون تحديد موعد ذلك، لافتا إلى "عدم نقل المومياء من وادي الملوك باعتبارها جزءا مهما من الموقع الأثري".

وتعد كنوز الملك توت عنخ آمون من بين القطع الأكثر استقطابا للزوار، وسيحتل قناعه الذهبي مكانة مرموقة في صالة عرض مخصصة.

ونقلت أكثر من 5 آلاف قطعة تخص هذا الملك إلى المتحف.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير أحمد غنيم كشف في مقابلة تلفزيونية أجراها مؤخرا، أن حفلا مبهرا سيقام بمناسبة افتتاح المتحف "باستخدام إمكانيات مصر التاريخية والسياحية"، بما يسلط الضوء على "المتحف وأهرامات الجيزة والعلاقة بينهما".

من تماثيل ضخمة للفراعنة إلى أغراض يومية من مصر القديمة، سيوفر المتحف المصري الكبير رحلة عبر 7 آلاف عام من التاريخ.

ويؤكد غنيم أن هذا المتحف الذي يمتد على 500 ألف متر مربع هو "أكبر متحف في العالم متخصص في الحضارة المصرية"، وتوازي مساحته "ضعفي مساحة متحف اللوفر في باريس وضعفين ونصف الضعف مساحة المتحف البريطاني".

وسيكون المتحف المصري الكبير "أكبر متحف لحضارة واحدة، وهي الحضارة الفرعونية".