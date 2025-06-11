وجاء في منشور بحسابها على إنستغرام: "نُعلن، نحن بشرى رزة وخالد حميدة، انفصالنا الرسمي بعد زواج دام لأكثر من عام. بدأ زواجنا على أساس من الحب والاحترام، وانتهى بالتراضي الكامل وفي إطار من التفاهم والهدوء."

وأضافت: "كانت تجمعنا علاقة صداقة قديمة تعود إلى مرحلة الطفولة، وستبقى مشاعر الود والاحترام والتعاون قائمة بيننا، بإذن الله، بعيدًا عن أي خلافات أو مشاحنات."

وتابعت: "هذا القرار شخصي وخاص، يخصّنا نحن وعائلتينا فقط. ولا نرغب في مشاركة أي تفاصيل تتعلق بحياتنا الخاصة. ونرجو من الأصدقاء والزملاء في الصحافة والإعلام احترام خصوصيتنا، والابتعاد عن التكهنات، حفاظًا على مشاعر جميع الأطراف. نشكركم على دعمكم وتفهمكم، ونقدّر كل من شاركنا رحلتنا بمحبة ونية طيبة."