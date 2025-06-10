وبهذا الفوز، يصبح الديلمي أول بحريني وخليجي يفوز يهذه الجائزة، التي تُعد أرفع تكريم في عالم المسرح عالميا.

يُذكر أن الديلمي شغل مناصب قيادية في مجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين من 2007 إلى 2018، قبل أن يتوجّه إلى مجال الإنتاج المسرحي عقب حصوله على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة كولومبيا.

ومن أبرز أعماله، إنتاج المسرحية الغنائية "أم كلثوم والعصر الذهبي" في ويست إند بلندن، إضافة إلى مشاركته في إنتاج عروض برودواي الشهيرة مثل «Wicked» و«The Heart of Rock and.