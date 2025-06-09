وقال الدكتور محمود أحمد حسن، من وزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن المدينة الأثرية المكتشفة تُعد ثاني كشف كبير في الأقصر خلال عام 2025، بعد العثور قبل أسابيع على 3 مقابر تعود لعصر الدولة الحديثة.

وأوضح حسن أن أعمال الحفر بدأت عام 2021، وبعد سنوات من العمل والتنقيب المتواصل، تمكنت البعثة من تحديد موقع المدينة التي ظلت مطمورة تحت الأرض لنحو 4 آلاف عام.

ووُصفت المدينة بأنها "متكاملة ومأهولة لقرابة ألف عام"، وقد احتوت على بيوت سكنية ومرافق تشير إلى نشاط عمراني وبشري متنوع.

من جانبه، قال الخبير الأثري إسماعيل عبد اللطيف إن المدينة تقع بين سورين أثريين: أحدهما بناه الملك تحتمس الثالث خلال الأسرة الثامنة عشرة، والآخر شيده نختنبو الأول من الأسرة الثلاثين، مرجحا أن تكون المدينة "صناعية"، تضم مساكن للعمال والكهنة، إضافة إلى ورش ومشاغل وحوانيت.

وأضاف عبد اللطيف أن هذا الاكتشاف قد يعيد تشكيل فهم الباحثين لتخطيط مدينة الكرنك ووظائفها، خاصة في عصر الدولة الحديثة، لافتًا إلى أن المدينة كانت مخصصة لخدمة المعابد ومن فيها، ما يعزز فرضية أنها واحدة من أقدم المدن العمالية في مصر القديمة.

وأشار الباحث الأثري الدكتور رشاد عبد الرحمن إلى أن المدينة المكتشفة تعكس الأهمية الكبرى التي أولتها الدولة المصرية القديمة للطقوس الدينية، حيث تم إنشاء مجتمعات خاصة لخدمة المعابد وسكانها، متوقعًا التوصل إلى مزيد من التفاصيل خلال الفترات المقبلة مع استمرار أعمال الدراسة والتنقيب.

وأكدت البعثة الأثرية أن المدينة ظلت مأهولة ومزدهرة لقرون، قبل أن تتعرض لاحقًا للإهمال والاندثار، فيما يُتوقع أن يجذب هذا الكشف الهام اهتمام بعثات أثرية جديدة، ويعزز مكانة مصر على خارطة السياحة الثقافية والأثرية العالمية.