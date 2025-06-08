وسحبت شركة "أوغاست إيغ" نحو 1.7 مليون بيضة، بعد توزيعها في المتاجر بين شهري فبراير ومايو الماضيين، وذلك لاحتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، وفقا لإعلان نشر الجمعة على موقع إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

وأفادت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن 79 شخصا في 7 ولايات أصيبوا بسلالة من السالمونيلا مرتبطة بهذا البيض، نقل 21 منهم إلى المستشفى.

وتشمل عمليات السحب ولايات أريزونا وكاليفورنيا وإلينوي وإنديانا ونبراسكا ونيو مكسيكو ونيفادا وواشنطن ووايومنغ.

وتشمل أعراض التسمم بالسالمونيلا الإسهال والحمى والقيء الشديد والجفاف وتشنجات المعدة، بينما يتعافى معظم المصابين خلال أسبوع.

إلا أن العدوى قد تكون خطيرة على الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ضعفا في المناعة، وقد تستدعي دخول المستشفى.