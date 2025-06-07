ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني، فإن الحادث وقع في ساعات الفجر الأولى السبت، داخل أحد المساجد في ناحية العدل التابعة لمحافظة ميسان، حيث عُثر على الطالب مشنوقا باستخدام حبل ربطه في إحدى زوايا المسجد.

وأكد المصدر أن الطالب المنتحر كان من طلبة المرحلة النهائية في الثانوية العامة، المعروفة محليا بـ"السادس الإعدادي"، دون أن تتضح بعد الدوافع وراء إقدامه على هذا الفعل المأساوي.

ولا تزال التحقيقات جارية من قبل الجهات المختصة للكشف عن ملابسات الحادث، في وقت تشهد فيه البلاد تصاعدا في حالات الانتحار، خاصة بين فئة الشباب، لأسباب تتراوح بين الضغوط الدراسية، والظروف الاقتصادية، والمشكلات النفسية والاجتماعية.