ووثقت كاميرات المراقبة لحظة تدخل الدوريات الأمنية وملاحقة المخالفين قبل إيقافهم، حيث كانوا يسيرون في مسار غير مخصص للحجاج.

وأفادت قوات أمن الحج بأنه تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

وفرضت السلطات السعودية عقوبات مشددة بحق مخالفي التعليمات الخاصة بالحصول على تصريح لأداء الحج، في مسعى لتجنب الفوضى التي أدت إلى وفاة أكثر من 1300 شخص العام الماضي، معظمهم لم يكن مصرحا لهم بأداء المناسك.

والخميس، يواصل حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر عرفات، للوقوف على صعيده الطاهر، وأداء ركن الحج الأعظم.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أن أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج البلاد وصلوا إلى المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام.