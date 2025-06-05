الفيديو يُظهر الزوجين وهما يؤديان تحدي رقص شهير على منصة "تيك توك"، تُشارك فيه النساء الحوامل وأزواجهن.

وفي تعليقها على الفيديو، كتبت ميغان: "قبل 4 سنوات من اليوم، حدث هذا أيضًا. كلا طفلينا وُلدا بعد موعد ولادتهما بأسبوع".

الفيديو أُرفق بسلسلة من الصور العائلية التي شاركتها ميغان احتفالاً بعيد ميلاد الأميرة ليليبيت، المولودة في 4 يونيو 2021.

من بين الصور التي نشرتها، صورة بالأبيض والأسود لميغان تحتضن ابنتها الصغيرة على متن قارب، وأخرى لميغان وهي تحتضن ليليبيت بعد ولادتها مباشرة.

وفي لقطة مؤثرة، يظهر الأمير هاري وهو يسير حافي القدمين على الشاطئ ممسكًا بيد ابنته، التي ترتدي فستانًا أبيض، وقد التُقطت الصورة من الخلف وسط أشجار النخيل.

وكتبت ميغان معلقة: "أجمل علاقة يمكن مشاهدتها وهي تتشكل – فتاة والدها الصغيرة ومغامرته المفضلة. عيد ميلاد سعيد ليلي".

ومع أن ميغان عادة ما تشارك صورًا لابنتها تظهر فيها من الخلف فقط حفاظًا على خصوصيتها، إلا أن إحدى الصور الجديدة أظهرت ملامح جزء من وجه ليليبيت وهي بين ذراعي والدتها.

ليليبيت هي الابنة الصغرى لدوق ودوقة ساسكس، وقد وُلدت بعد عام من تخلي والديها عن أدوارهما كأعضاء بارزين في العائلة الملكية البريطانية وانتقالهما للعيش في الولايات المتحدة.

وقد أصبحت أميرة رسميًا بعد اعتلاء جدها، الملك تشارلز الثالث، العرش البريطاني.