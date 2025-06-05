وفاز رويال تشالنجرز بنغالورو على فريق بنجاب كينغز في المباراة النهائية للبطولة الثلاثاء.

وأظهرت قنوات تلفزيونية اصطفاف آلاف الأشخاص، بعضهم يلوح بالعلم الأحمر للفريق، في الشوارع المؤدية إلى ملعب تشيناسوامي في قلب المدينة، لدى وصول فريق الكريكيت إلى الملعب في حافلة.

ووفق الشرطة فإن بعض الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر دخول حاولوا اقتحام البوابات مع استمرار الاحتفال وسط حالة من الفوضى بين السور والساحة الرئيسية.

وأظهرت صور من موقع الحادث أشخاصا يتسلقون فوق بعضهم بعضا.

وذكر سيدارامايا رئيس وزراء ولاية كارناتاكا للصحفيين أن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 47 آخرون في الحادث.

وأضاف "ما كان ينبغي أن يقع هذا الحادث المؤسف وقت الاحتفال، نشعر بالحزن تجاه هذا الأمر، عدد المشجعين الذين وصلوا فاق توقعاتنا".

وتعد حوادث التدافع شائعة عندما تتجمع حشود كبيرة في الهند، بما في ذلك خلال المناسبات الدينية، حيث قُتل ما لا يقل عن 30 شخصا في تدافع خلال مهرجان ماها كومبه الهندوسي في يناير الماضي عندما تجمع عشرات الملايين للغطس في "المياه المقدسة".