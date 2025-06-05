وقالت السلطات السعودية إن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة وصل هذا العام لأكثر من مليون ونصف المليون حاج.

ودعت وزارة الصحة الحجاج إلى ضرورة الحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس يوم عرفة، خاصة في أوقات الذروة، والالتزام بخطط التفويج المنظمة، واستخدام المظلة أثناء التنقل، حفاظا على صحتهم وسلامتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة.

وأكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية استعداداتها في مسجد نمرة بعرفات لاستقبال الحجاج في يوم عرفة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد استكمال جاهزية مرصد عرفات التابع له، ضمن منظومة الرصد الجوي بالمشاعر المقدسة، وذلك في إطار خطته التشغيلية لموسم الحج هذا العام.

وفي اليوم التاسع من ذي الحجة يقف الحجاج على عرفات حتى الغروب، ويتوجهون بعد ذلك إلى مزدلفة، حيث يؤدون صلاة المغرب والعشاء جمعا، ويلتقطون 7 حصيات لجمرة العقبة، ويبيتون هناك.