وتستخدم الطائرة في حوادث المباني العالية، وحوادث المواد الخطرة، والمناطق المزدحمة، وحرائق الغابات، لما تمتلكه من مواصفات مناسبة لطبيعة هذه الحوادث مما يسهم في سرعة الاستجابة.

وتعمل الطائرة لمدة 12 ساعة بارتفاعات عالية، بنظام إطفاء متعدد الأغراض وأنظمة إنقاذ وتحكم وأمان وكاميرات حرارية، مع إمكانية بث مباشر للموقع وقابلية الربط بمركز القيادة والتحكم.

وتعمل طائرة "صقر" المزودة بتنقيات الذكاء الاصطناعي من خلال كاميرا ونظام تحديد المدى بالليزر.

ويصل مدى ارتفاعها حتى 200 متر، كما يمكنها ضخ المياه أو الرغوة بقوة تصل إلى 65 لترا في الدقيقة، وضعط عالي يصل إلى 80 بار، وحمولة صافية تصل إلى 40 كغ.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي محمد الحمادي لقناة "سكاي نيوز عربية" إن الإدارة المثالية للحوادث تعتمد على عدة عوامل، أهمها الوصول في الوقت المناسب.

وأضاف الحمادي: "الدفاع المدني دائما يعتمد على التقنيات الحديثة التي تساهم في تحقيق الإدارة المثالية للحوادث".