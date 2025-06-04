ورافق توافد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى، الآلاف من رجال الأمن بمختلف قطاعاته، لمتابعة توافد الحجاج إلى المشعر وسط تكامل لمنظومة عمل مختلف الجهات المعنية بخدمة الحجاج.

وتميزت حركة تصعيد جموع الحجيج لمشعر منى بالانسيابية وفق خطة مرورية شملت المحاور الرئيسة لشبكة الطرق، بمتابعة أمنية من سماء المشعر عبر طيران الأمن لضمان انتظام مرحلة التصعيد.

وتعمل الجهات الأمنية والصحية والخدمية في المملكة العربية السعودية بكل طاقاتها لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 7 كيلومترات، وهو وادٍ تحيط به الجبال من كل جانب، ويقضي فيه الحجاج ليالي التشريق، ويؤدون فيه شعائر كرمي الجمرات، والنحر، والحلق أو التقصير.

ويضم مشعر منى أكثر من 100 ألف خيمة ثابتة مصنوعة من الألياف الزجاجية المقاومة للحرارة والاشتعال، والمكيّفة بالكامل، وتخضع لنظام ترقيم دقيق يسهل الوصول إليها.

وتغطي مساحة الخيام ما يقارب 2.5 مليون متر مربع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويبرز في المشعر جسر الجمرات، الذي يبلغ طوله 950 مترا وعرضه 80 مترا، على عدة طوابق، بطاقة استيعابية تتجاوز 300 ألف حاج في الساعة الواحدة، ما يُمكن من تفويج الحشود بكفاءة عالية ويُقلل من التزاحم والاختناق، خاصة في أوقات الذروة أثناء رمي الجمرات الثلاث "الصغرى والوسطى والكبرى".