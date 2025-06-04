جاء ذلك خلال استقبال الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بمقر الوزارة للشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى المملكة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في مجالات النقل البري والسكك الحديدية والملاحة البحرية والطيران المدني.

وخلال الاجتماع، أكد وزير المواصلات والاتصالات اعتزاز مملكة البحرين في ظل الرؤية الملكية، وتوجهات الحكومة برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة الوطيدة والمتنامية مع دولة قطر، واهتمامها بتعزيز التكامل الأخوي في تطوير قطاعات النقل والبنية التحتية، وتأمين حركة الملاحة البحرية والجوية، ودعم المشروعات الاقتصادية المشتركة في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واستعرض الجانبان أبرز المشروعات التنموية والاستراتيجية، ومن أهمها: مشروع جسر البحرين - قطر للربط البري بين البلدين بطول 40 كيلو متراً ومشروع الربط البحري المشترك وغيرها من المشاريع والمبادرات المشتركة الهادفة إلى دعم جهود التنمية المستدامة، وتيسير حركة نقل الأفراد والبضائع والمركبات، ومن ثم المساهمة في تعزيز التبادل التجاري والسياحي، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاعات اللوجستية والسياحية والصناعية، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، وترسيخ الروابط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين البلدين والشعبين.

وبحث الوزيران الخطوات العملية للإسراع في تنفيذ مشاريع الربط البري والبحري بين البلدين وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات والتجهيزات اللوجستية ذات الصلة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة سير العمل وفق أفضل الممارسات العالمية، معربين عن تطلعهما لأن تمثل هذه المشروعات الاستراتيجية إضافة نوعية لمسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، تماشيًا مع التقدم المحرز في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية لدول المجلس، والمقرر اكتماله بحلول عام 2030.

وأكد وزير المواصلات والاتصالات حرص المملكة على توفير المقومات اللازمة لإنجاح مشاريع الربط البري و البحري بين البلدين، والشراكة في تطوير الخدمات اللوجستية، باعتبارها نقلة نوعية في مسيرة التنمية المستدامة، بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ودعم الشراكة والتكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق المصالح التنموية المشتركة لكلا البلدين والشعبين، وشعوب المنطقة بأسرها.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات بدولة قطر عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربطها بمملكة البحرين، وحرصها على توسيع مجالات التعاون والشراكة في قطاعات المواصلات والموانئ والخدمات اللوجستية والابتكار الرقمي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، ويعود بالخير والازدهار على شعوب المنطقة كافة.

وفي ختام الزيارة، قام وزير المواصلات والاتصالات يرافقه وزير المواصلات القطري بجولة بحرية إلى قلعة بوماهر، وزيارة إلى متحف بريد المنامة، الذي يوثق مراحل تطور قطاع البريد والاتصالات في المملكة، ويجسد جانبًا مهمًا من تاريخ التبادل الإقليمي والدولي في مجال الخدمات البريدية.