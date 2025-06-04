والمبادرة تقنية توعوية تهدف إلى تسهيل فهم وأداء مناسك الحج والعمرة، من خلال توزيع نسخة إلكترونية متقدمة من كتاب مناسك الحج والعمرة، عبر وسائل تقنية حديثة، متاحة في عدد من المواقع الحيوية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمواقيت والمنافذ.

وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة لموسم حج 1446هـ، وتسعى من خلالها إلى توظيف التقنيات الحديثة في إيصال المعلومات الشرعية للحجاج بطريقة سهلة وسلسة، تراعي تنوع الثقافات واللغات، بما يسهم في تعزيز الوعي، وتمكين ضيوف الرحمن من أداء النسك على الوجه الصحيح.

ونُشر الكتاب الإلكتروني باستخدام تقنية الاتصال القريب (NFC) في مواقع مختارة داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى المواقيت المكانية للإحرام، بحيث يُمكن للحاج أو المعتمر تحميل الكتاب بمجرد تمرير هاتفه الذكي على الجهاز المخصص، واختيار اللغة المناسبة.

وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي استمرارًا لتوجهها نحو التحول الرقمي في العمل الدعوي والتوعوي، لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يضمن لهم أداء مناسكهم في يسر وأمان ووعي شرعي راسخ.