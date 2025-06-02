ويمتد تأثير هذا المنخفض ليطال وسط البلاد، حيث سجلت عدة مدن مغربية درجات حرارة تجاوزت المعدلات الفصلية بفوارق تتراوح بين 5 و18 درجة مئوية.

وبلغت الحرارة في مدينة سيدي سليمان 45.4 درجة، أي بزيادة 18 درجة عن المعدل المعتاد، وفي الرباط-سلا وصلت إلى 40.3 درجة (+16.3)، بينما سُجلت 38.5 درجة في إقليم النواصر، و34 درجة في الدار البيضاء.

كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة الدنيا خلال الليل، ما يؤشر على التأثير المستمر للكتلة الهوائية الساخنة.

ويُعزى هذا الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، إلى ظاهرة جوية محلية تُعرف بـ"الشركي"، وهي ناتجة عن امتداد المنخفض الصحراوي الحراري نحو شمال المملكة، مما يؤدي إلى صعود كتلة هوائية حارة وجافة من الصحراء الكبرى باتجاه مختلف مناطق البلاد.

وقد تأثرت بهذه الظاهرة مناطق واسعة من المغرب، بما في ذلك بعض المناطق الساحلية، حيث زاد الإحساس بالحرارة بفعل ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتثير هذه الظروف المناخية المقلقة مخاوف صحية متزايدة، لا سيما على الفئات "الهشّة" مثل الأطفال والمسنين، إذ قد يؤدي التعرض الطويل لهذه الأجواء القاسية إلى الإصابة بالجفاف أو بضربات حرارية، مما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية عاجلة للتخفيف من آثار هذه الموجة الحارّة.

في هذا الصدد حذر الطيب حمضي، طبيب وباحث في السياسات والنظم الصحية، أن موجة الحرارة هذه يمكن أن تؤدي، إلى الوفاة أو لمضاعفات صحية خطيرة بسبب جفاف الجسم أو الضربة الحرارية.

وأوصى الطبيب ذاته، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، بشرب الماء والسوائل بانتظام قبل الإحساس بالعطش، مع تنويع السوائل بين العصائر الطبيعية، الشوربة، وأكل الفواكه والخضر للحصول على الأملاح المعدنية الضرورية، وتفادي الشاي، القهوة، والمشروبات السكرية.

كما شدد الطبيب ذاته على ضرورة الاستحمام أو تبليل الجسم ببخاخ ماء، خاصة للفئات الهشة، دون تجفيف الجسم، مع تعريضه للهواء أو المروحة.

ولتفادي ارتفاع حرارة الجسم والمنزل، نصح حمضي، بإغلاق النوافذ نهارا وفتحها ليلا لخلق تيار هوائي، واستعمال المكيفات أو المروحيات إن أمكن. وارتداء ملابس قطنية وخفيفة، وتفادي الأنشطة البدنية.

كما يجب عدم ترك الأطفال أو المسنين داخل السيارات. محذرا من الخروج من 11 صباحا إلى 9 مساء.