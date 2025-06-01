وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن مركز الصحة الافتراضي يتولى مراقبة حالات مرضى القلب باستمرار، عبر مجموعة من الأجهزة الذكية المتقدمة، تشمل مراقبة نبض القلب، وتخطيط القلب، وقياس نسبة تشبع الأوكسجين، وضغط الدم، ودرجة الحرارة، بإشراف مباشر من الكوادر المتخصصة في مركز القلب بالمدينة الطبية.

وتعتمد التقنية المستخدمة على ساعة ذكية متطورة تشابه تماما الساعات الذكية التقليدية، مما يسهم في الحفاظ على خصوصية المريض داخل محيطه دون لفت الانتباه أو إشعاره بالعزلة، ويوفر راحة نفسية مضافة إلى الجانب الطبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويهدف هذا البرنامج لتحقيق التكامل بين الرعاية الطبية التخصصية والتقنيات الذكية، بما يضمن سرعة الاستجابة، وجودة الرعاية للحجاج.

وبدأت مدينة الملك عبدالله الطبية، بمكة المكرمة في متابعة الحالة الصحية للحجاج عن بعد عبر الساعات الذكية، خاصة الخاضعين للعلاج ضمن خدمات مركز الصحة الافتراضي، التي تقدمها المدينة تبعا لمنظومتها الرقمية التي تستهدف متابعة الحالة الصحية لمستفيدي المدينة الطبية من الحجاج.