وأكملت الهيئة مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة، والذي يهدف لتوفير ترجمة فورية ومباشرة للخطبة بأكثر من 34 لغة عالمية.

ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المبادرات النوعية خلال موسم الحج، ويتميز باستخدام رموز الاستجابة السريعة (QR) التي تتيح سهولة الوصول إلى الترجمة النصية والصوتية للخطبة، مما يمكّن الحجاج من الاستماع إلى الخطبة بلغتهم الأم أينما كانوا، سواء داخل المشاعر المقدسة أو خارجها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وفي إطار نشر الخدمة وتحقيق أقصى استفادة منها، تم توزيع رموز الاستجابة السريعة عبر شاشات المرافق، والحافلات، والفنادق التي تستقبل الحجاج، إضافة إلى نشرها عبر المنصات الإعلامية المختلفة للجهات الحكومية، واستهداف الإعلام الدولي بالتنسيق مع وزارة الإعلام.

ويستهدف المشروع فئات متعددة من الجمهور، في مقدمتهم غير الناطقين باللغة العربية، وشركاء الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، والجهات الحكومية المشاركة في منظومة الحج، إلى جانب المواطنين والمقيمين والزوار ووسائل الإعلام المحلية والدولية.