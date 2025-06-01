وقد تبنّت شركات كبرى مثل "أمازون" و"غوغل" هذا التوجّه منذ سنوات، مدفوعة بأبحاث تُظهر أن وجود الحيوانات في بيئة العمل يساهم أيضا في زيادة الإنتاجية.

وفي خطوة مبتكرة ولافتة، جذبت شركة ناشئة مقرها مدينة حيدر آباد الهندية اهتمام الجمهور بعد إعلانها توظيف كلب من نوع "غولدن ريتريفر" في منصب "رئيس قسم السعادة".

الشركة، التي تحمل اسم Harvesting Robotics والمتخصصة في تطوير حلول إزالة الأعشاب الضارة بالليزر لدعم الزراعة المستدامة، أعلنت عبر منشور لطيف على منصة "لينكد إن" عن انضمام الكلب "دنفر" إلى فريقها.

وكتب المؤسس المشارك، راهول أريباكا، في المنشور: "تعرفوا على أحدث موظف لدينا، دنفر – رئيس السعادة. لا يبرمج، ولا يهتم، فقط يحضر يوميا، يسرق القلوب، وينشر الطاقة الإيجابية. وبالمناسبة، أصبحنا رسميا شركة صديقة للحيوانات الأليفة. أفضل قرار اتخذناه. وللعلم: لديه أفضل امتيازات في الشركة".

وسرعان ما لقي المنشور تفاعلًا واسعًا، محققًا أكثر من 11 ألف مشاهدة، ومئات التعليقات التي أشادت بالفكرة، ووصفتها بأنها "الأجمل لهذا اليوم".

تؤكد الأبحاث الصادرة عن "معهد البحث في العلاقة بين الإنسان والحيوان" (HABRI) أن 87 بالمئة من الموظفين في بيئات عمل صديقة للحيوانات الأليفة يشعرون بولاء أكبر تجاه شركتهم، بينما أفاد 91 بالمئة منهم بأنهم يشعرون بمزيد من التفاعل والانخراط في العمل.