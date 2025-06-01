وذكرت شرطة مقاطعة واتكوم أن الشاحنة كانت تحمل نحو 31751 كيلوغراما من خلايا النحل، مشيرة إلى أنها تقدّر عدد النحل الذي هرب من الخلايا جرّاء انقلاب الشاحنة بنحو 250 مليون نحلة.

ودعت الشرطة السكان إلى تجنّب الاقتراب من موقع الحادث خشية التعرّض للسعات النحل، قائلة في منشور على وسائل التواصل: "يرجى الابتعاد عن المنطقة بسبب احتمال وجود أسراب نحل هاربة".

وأوضحت إدارة الطوارئ في المقاطعة أن الحادث وقع في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد أن أخطأ السائق، الذي لم يُصب بأذى، في تقدير أحد المنعطفات الضيقة، مما أدى إلى انقلاب مقطورة الشاحنة في خندق.

وسارعت فرق الطوارئ إلى الاستعانة بعدد من مربي النحل المحليين، للمساعدة في استعادة الخلايا وتنظيمها، وإعادة النحل إليها.

وقد شارك أكثر من عشرين نحّالا في جهود الإنقاذ، بحسب بيان الشرطة.

وتأمل السلطات أن تتمكن غالبية النحل من العودة إلى خلاياها والعثور على الملكات خلال اليومين المقبلين، مشيرة إلى أن "الهدف هو إنقاذ أكبر عدد ممكن من النحل".

جدير بالذكر أن مربي النحل التجاريين في الولايات المتحدة ينقلون خلاياهم عبر الولايات للمساهمة في تلقيح المحاصيل الزراعية.

وبحسب وزارة الزراعة الأميركية، يساهم نحل العسل في تلقيح محاصيل تُقدّر قيمتها بـ15 مليار دولار سنويا، تشمل أكثر من 130 نوعا من الفواكه والخضروات، وفقما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.