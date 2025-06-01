وتصدَّرت تشوانغسري قائمة المتسابقات الـ107 في المسابقة التي أُقيمت في مدينة حيدر أباد جنوب الهند.

وحلّت الإثيوبية هاسيت ديريجي أدماسو وصيفة أولى في المسابقة، حسبما ذكرت "سي إن إن".

وتسلَّمت تشوانغسري تاجها من الفائزة باللقب العام الماضي، كريستينا بيشكوفا.

جدير بالذكر أن قائمة الفائزات الهنديات باللقب تضم ستة أسماء بارزة، أشهرهنّ أيشواريا راي (1994) وبريانكا تشوبرا (2000)، اللتان حققتا شهرة عالمية في مجال السينما بعد فوزهما.