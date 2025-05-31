وكان الرجل البالغ 30 عاما يزور الموقع الأثري في شرق مدينة شيان بشمال الصين الجمعة، والمعروف عالميا بإيوائه تماثيل محاربي الطين للإمبراطور الصيني الأول.

وأفادت السلطات المحلية في بيان بأن الرجل "تسلق السياج وشبكة الحماية وقفز"، لافتة إلى أنه جرى تشخيص حالته على أنه "مريض نفسي".

وقالت السلطات إن القضية قيد التحقيق حاليا.

وقبل "السيطرة عليه"، عمد الرجل إلى "دفع وسحب" تماثيل المحاربين الطينيين وألحق أضرارا بتمثالين.

ويبلغ عمق الحفرة التي قفز فيها الرجل 5.4 أمتار، على ما أفاد الموقع الأثري عبر الإنترنت.

ويُعد موقع جيش الإمبراطور تشين لتماثيل الطين (ويُعرف كذلك باسم "جيش تيراكوتا") معلما سياحيا رئيسيا في شيان، عاصمة مقاطعة شنشي، وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 1987.