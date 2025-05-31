وأظهر الفيديو السائح وهو يجثو بجانب النمر ويضع ذراعه حول ظهره في محاولة لالتقاط صورة "سيلفي"، قبل أن ينقض عليه الحيوان فجأة.

ودفع النمر الرجل بقوة إلى الأرض، وبدأ في مهاجمته، بينما تعالت صرخات السائح المرعوبة، في حين هرع المدرب لمحاولة إنقاذه، ودخل في صراع مع الحيوان لعدة ثوانٍ قبل أن يتمكن أخيرا من السيطرة عليه.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن وسائل إعلام محلية قولها إنه لحسن الحظ، لم يصب السائح سوى بجروح طفيفة فقط بعد الحادث الذي وقع في مدينة بوكيت.

وانتشر المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي حذّرت من خطورة التقاط صور مع الحيوانات البرية.

وكتب أحد المعلقين كتب: ""النمور لا تحب أن يتم لمسها في الجزء السفلي من الظهر، وهذا الرجل كان يلمس النمر باستمرار في هذه المنطقة، مما أثار انزعاجه. وكانت لحظة الانفجار عندما احتضنه لالتقاط صورة".

معلّق آخر كتب: "هذا الفيديو المروع يكشف عن اتجاه خطير متزايد يتمثل في جذب السياح لصور محفوفة بالمخاطر مع النمور في تايلاند".

واعتبر معلّق آخر أن "المشكلة ليست فقط في مداعبة النمر، بل في قيام الرجل بإحكام ذراعه على ظهر الحيوان وكأنه يفرض سيطرته، وهو تصرف تفسره الحيوانات على أنه تهديد أو هيمنة".