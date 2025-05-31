وقال ماسك للصحفيين: "كنت أتجول مع إكس الصغير وقلت له، إلكمني في وجهي- وقد فعل".

يذكر أن نجل إيلون ماسك عمره (5 أعوام) ويطلق عليه لقب "إكس".

وقال الملياردير إنه في البداية لم يشعر بألم كبير بعد الضربة، ولكن في وقت لاحق تحولت عينه إلى اللون الأسود والأزرق.

وردا على سؤال سابق عن عينه، قال ماسك مازحا: "لم أكن في أي مكان بالقرب من فرنسا"، في إشارة إلى مقطع الفيديو الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون.