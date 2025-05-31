وقال ترامب لماسك أثناء تسليمه المفتاح: "شكرا لك إيلون، اعتن بنفسك".

وأكد ترامب أن ماسك أحدث تغييرا جذريا في طريقة العمل بواشنطن وتعامل بشكل محترف، مضيفا بأن ماسك لم يغادر نهائيا الإدارة، كما أشار إلى أن ماسك تصدى لنهج الاحتيال "ونحن مدينون له بتقدير كبير".

وأضاف الرئيس الأميركي أن عقليات القيادات العليا في كل الوزارات الفيدرالية تغيرت بالكامل بفضل توجيهات إيلون ماسك.

يذكر أن وزارة الكفاءة الحكومية أنشأها ترامب تحت قيادة ماسك "لخفض الهدر في إنفاق المؤسسات الفدرالية".

وفي وقت سابق أشار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إلى أن وزارة الكفاءة كشفت عن اتفاق "صادم" للحكومة الأميركية لم يتم التصريح به في الكونغرس.