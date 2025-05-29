وأظهر فيديو لحظة الانهيار الجبلي، الذي دمر القرية بالكامل، كما انتشرت صور للقرية قبل وبعد الانهيار.

ما سبب الكارثة؟

وجاء الانهيار نتيجة تفكك نهر بيرش الجليدي، مما تسبب في تحرك كتل هائلة من الكتل الجليدية والصخرية نحو البلدة الجبلية الواقعة في كانتون فاليه جنوب البلاد.

وأعلنت السلطات أن رجلا في الستينات من عمره فُقد أثره، فيما لا توجد تقارير حتى الآن عن وقوع ضحايا آخرين أو أضرار إضافية.

وفي أعقاب الحادث، أعلن مجلس الدولة في فاليه حالة الطوارئ، واستدعى الجيش للمساهمة في جهود الإنقاذ وتأمين المنطقة.

وكانت القرية قد أُخليت بالكامل في 19 مايو كإجراء احترازي بعد رصد مؤشرات على تحرك الكتل الجليدية، ما ساهم في تفادي وقوع كارثة بشرية أكبر.

ووصفت هيئة الزلازل السويسرية (SED) الحدث بأنه "أحد أكبر الانزلاقات الأرضية التي تم تسجيلها على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "الإشارات الزلزالية الناتجة عن الحادث لا تزال قابلة للقياس بوضوح من على بعد مئات الكيلومترات خارج الحدود الوطنية".

وتعد هذه الكارثة تذكيرا بمدى تأثير تغيّر المناخ على استقرار الكتل الجليدية في جبال الألب، حيث أصبحت الظواهر المرتبطة بذوبان الجليد أكثر تواترا في السنوات الأخيرة.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بمشاركة قوات الجيش وخبراء الطوارئ، وسط مخاوف من حدوث انهيارات إضافية في المنطقة.