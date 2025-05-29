وأكدت شركة الطيران أن الحمامتين اقتحمتا قمرة قيادة الطائرة قبيل انطلاق رحلة من مينيابوليس إلى ماديسون في ولاية ويسكونسن، السبت.

وقال راكب، صور مقطع فيديو لرجل يستخدم سترته للإمساك بإحدى الحمامتين، إن الطائرة اضطرت للعودة مرتين بسبب تحليق الحمامتين داخل قمرة القيادة.

وأوضح أن "الحمامة الأولى أمسكها طاقم الخدمات، بينما تولى أحد الركاب الإمساك بالثانية".

وأضاف: "قال الطيار إنه عندما أبلغ برج المراقبة بعودتنا بسبب وجود حمامة، أجابه الموظف بأن هذه أول مرة يسمع فيها شيئا كهذا، فرد عليه الطيار: إنها المرة الثانية بالنسبة لي. الأولى كانت قبل نصف ساعة فقط".

وفي بيان لها، أوضحت شركة "دلتا" أن الرحلة تأخرت 56 دقيقة بسبب "الطائرين المسافرين".

وجاء في البيان: "تقدر الشركة الإجراءات الحذرة التي اتخذها موظفونا وعملاؤنا لإخراج الطائرين بأمان من الطائرة قبل الإقلاع، ونعتذر للمسافرين عن التأخير في رحلتهم".