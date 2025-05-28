وقال السقا: "أنا سنغل، كوني سنغل لا أنفي احترامي لأم أولادي، وإن هي عشرة، وسيدة فاضلة، وربت أولادي أحسن تربية، والنصيب محصلش، وقدر الله ما شاء فعل، وما زلنا أصدقاء وعلى تواصل، ومعنديش مشكلة خالص، وبقرأ حاجات في السوشيال ميديا وكلام لم يصدر عن لساني أو لسانها".

يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن 3 أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال.