ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فقد أعلن ديوان الرئاسة ثبوت رؤية هلال ذي الحجة ثبوتا شرعيا، مساء اليوم، وبذلك يكون يوم غدٍ الأربعاء هو الأول من شهر ذي الحجة 1446هـ، الموافق 28 من شهر مايو 2025م، ويوم الجمعة 10 ذي الحجة الموافق للسادس من شهر يونيو 2025 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي السعودية، نقلت قناة "الإخبارية"، أنه قد ثبتت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليصبح يوم الجمعة 6 يونيو المقبل أول أيام عيد الأضحى المبارك، فيما يكون يوم الأربعاء، 4 يونيو يوم التروية، والخميس، 5 يونيو يوم الوقوف بعرفة.