وقالت المديرية العامة للجوازات، إن "إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1.102.469) حاجا، وذلك حتى نهاية يوم الإثنين".

وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، الإثنين، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، مشيرا إلى عدم رصد أي حالات تفشي أمراض أو أوبئة قد تؤثر على الصحة العامة بين الحجاج.

وأضاف الجلاجل، في كلمته في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي انعقد في الرياض عن الاستعدادات لموسم الحج، أن الوزارة وفرت 11 طائرة إخلاء جوي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج، و900 سيارة، و71 نقطة طبية في المشاعر المقدسة.

وأشار إلى تجهيز 3 مستشفيات ميدانية تزيد عن 1200 سرير بالتعاون مع وزارة الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وإنشاء مستشفى طوارئ جديد في منى بسعة تتخطى الـ200 سرير، وزيادة الطاقة السريرية بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي للتعامل مع الحالات الطارئة للحجاج.

ولفت وزير الصحة السعودي إلى تزويد الحجاج من ذوي الحالات الصحية الحرجة بأجهزة استشعار ذكية مرتبطة بمستشفى صحة الافتراضي الأكبر من نوعه في العالم.