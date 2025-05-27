ووجد المحققون أنه تم بيع اللحوم بدون أي ضوابط، إلى ما لا يقل عن 9 مطاعم آسيوية، وعلى الإنترنت إلى عائلات خاصة، حسبما قالت وحدة شرطة الحرس المدني.

وكانت منطقة مدريد هي الأكثر تضررا، حيث تم اعتقال 5 أشخاص ويجري التحقيق مع 12 آخرين، فيما قامت السلطات بإغلاق 4 مطاعم كإجراء وقائي.

وقال متحدث باسم الشرطة للصحفيين إنه خلال تفتيش العديد من المذابح غير القانونية، تم اكتشاف أكثر من 200 حيوان مريض أو يحتضر في سان فرناندو دي هيناريس، شرقي العاصمة الإسبانية.

وقد تم وضع الحيوانات في ظروف قذرة، محاطين برؤوس حيوانات مقطوعة وفئران.

وكان أكثر من 350 حيوانا تعاني من سوء التغذية الشديد أو مرض خطير أو كانت مشوهة جزئيا مما دفعت السلطات إلى إعدامها، وفقا للتقارير.

وتشمل التهم الموجهة ضد الأشخاص الذين تم اعتقالهم القسوة على الحيوانات وانتهاكات الصحة العامة وتزوير وثائق والانضمام لمنظمة إجرامية وغسل الأموال.