وقالت المحكمة العليا في بيان "نظرا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (194/ هـ) وتاريخ 29/10/ 1446هـ أن يوم الثلاثاء 1/11/ 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 29/4/ 2025م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ، فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29/ 11/ 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 27/5/ 2025م".

وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة (هلال شهر ذي الحجة)، أو بواسطة المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز، لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".

وتابع البيان: "تأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض"، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان مركز الفلك الدولي، قد كشف الأحد، موعد أول أيام عيد الأضحى للعام 2025، مفصلا إمكانية رؤية هلال ذي الحجة على خريطة من مختلف مناطق العالم.

وقال مركز الفلك في بيان، إن من المتوقع أن يكون الأربعاء الموافق 28 مايو، غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون الجمعة الموافق 6 يونيو، أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية.

وأشار البيان إلى دول العالم الإسلامي: "ستتحرى هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم إفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأميركيتين، وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي، يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الجمعة 6 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي".