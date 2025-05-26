وكانت الضحية، جايد داماريل (32 عاما)، من بلدة كيرفيلي في جنوب ويلز، مظلية متمرسة أتمت أكثر من 400 قفزة، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور ارتطامها بالأرض في منطقة شوتون كوليري بمقاطعة دورهام، شمال شرقي إنجلترا، يوم 27 أبريل الجاري.

واستبعدت الشرطة البريطانية وجود شبهة جنائية في الحادث، وأفادت تقارير بأن محققين عثروا على ملاحظات تُشير إلى نية الانتحار لدى داماريل.

كما أفادت مصادر، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن الضحية كانت قد انفصلت عن شريكها العاطفي، بن غودفيلو (26 عاما)، قبل يوم واحد فقط من الحادث.

الثنائي، وكلاهما من هواة القفز المظلي، كانا يعيشان معا في سكن مشترك بالقرب من موقع القفز، وقد استمر ارتباطهما العاطفي لنحو 6 إلى 8 أشهر.

ونقلت تقارير عن أصدقاء أن الانفصال وقع مساء السبت، وأن غودفيلو توجّه إلى عمله صباح اليوم التالي دون علمه بما كانت تخطط له داماريل.

وأكدت شركة "سكاي هاي سكاي دايفينغ"، التي كانت داماريل جزءا من مجتمعها، أن "جميع المؤشرات من الشرطة والمنظمة البرطانية للقفز المظلي تشير إلى أن الحادث كان فعلا متعمدا".

وأوضحت تحريات الطب الشرعي أن داماريل تعرضت لإصابات بالغة ناجمة عن "صدمة جسدية قوية"، دون أي مؤشرات على فشل بالمعدات أو خلل فني في المظلة.

وأفادت شاهدة عيان، تعمل في مركز القفز، بأن داماريل نفذت قفزتها الأخيرة برفقة شخص آخر، ثم انفصلت عنه في الجو، واستدارت على ظهرها، قبل أن تهوي دون فتح مظلتها.

فيما أشار أصدقاء إلى أن داماريل كانت قد قامت بـ11 قفزة خلال يومين فقط قبل وفاتها، ووصل عدد قفزاتها هذا العام إلى أكثر من 80.

وفي بيان مؤثر، نعى والداها، ليز وأندرو داماريل، ابنتهما قائلين: "نشعر بحزن بالغ لفقدان ابنتنا الحبيبة، جايد. كانت شخصية لامعة، جميلة، شجاعة، واستثنائية بحق. عاشت حياتها بطاقة وحب وشغف، وتركت بصمة لا تُنسى في قلوب كل من عرفوها".

وأضافا: "لقد وجدت جايد في القفز المظلي حرية وهدفا. وكان ذلك المجتمع يعني لها الكثير. نعرب عن امتناننا لكل من قدم الدعم في هذه المحنة، ونحث كل من يمر بضائقة نفسية على التحدث وطلب المساعدة – لستم وحدكم".

وفُتح تحقيق رسمي في الحادث بمحكمة كورونر كروك، حيث تم التأكيد مبدئيا على عدم وجود أي خلل تقني، ومن المقرر استئناف التحقيق بشكل أكثر تفصيلا في 21 أغسطس المقبل.